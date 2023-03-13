Суровцова (Денисова) Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Денисовъ Матвей
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1901
Муж: Суровцовъ Семенъ
Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Суровцова Прасковья
Отец ребёнка: Суровцовъ Семенъ
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Суровцовъ Семенъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суровцовъ Петръ
Отец ребёнка: Суровцовъ Семенъ