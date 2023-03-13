Суровцова (Денисова) Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуровцова (Денисова) Ксения

Суровцова (Денисова) Ксения

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Пол

Женский

Отец

1863 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

1902 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Денисовъ Матвей

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1901

Муж: Суровцовъ Семенъ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Суровцова Прасковья

Отец ребёнка: Суровцовъ Семенъ

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суровцовъ Семенъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суровцовъ Петръ

Отец ребёнка: Суровцовъ Семенъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close