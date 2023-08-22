Лукин Трифон Сергиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1873 ст.
Мать ребёнка: Лукина Анна Никитина
Ванягурт, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
из починка Малый Варыш
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукина Анна Никитина
Смерть
Неизвестно