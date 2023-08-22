Лукин Трифон Сергиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукин Трифон Сергиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1841 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1873 ст.

Сын: Лукин Стефан Трифонов

Мать ребёнка: Лукина Анна Никитина

Ванягурт, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
из починка Малый Варыш
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукина Анна Никитина

Смерть
Неизвестно
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