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Голубцовъ Алексей

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1819

Дата смерти

01.05.1902

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Голубцовъ Осипъ

Мать: Голубцова Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
12.02.1845

Жена: Голубцова Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.09.1848

Дочь: Голубцовъ Любовь

Мать ребёнка: Голубцова Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.03.1851

Дочь: Латышева Евдокія

Мать ребёнка: Голубцова Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.08.1852

Дочь: Голубцова Наталья

Мать ребёнка: Голубцова Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.05.1855

Дочь: Голубцова Федосья

Мать ребёнка: Голубцова Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.10.1857

Сын: Голубцовъ Семенъ

Мать ребёнка: Голубцова Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.04.1860

Сын: Голубцовъ Василій

Мать ребёнка: Голубцова Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.01.1875

Сын: Голубцовъ Їоаннъ

Мать ребёнка: Голубцова Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
01.05.1902
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: отъ старческой слабости
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