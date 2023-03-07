Голубцовъ Алексей
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смерти01.05.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Голубцовъ Осипъ
Мать: Голубцова Матрена
Бракосочетание
12.02.1845
Жена: Голубцова Настасья
Рождение ребёнка
23.09.1848
Дочь: Голубцовъ Любовь
Мать ребёнка: Голубцова Настасья
Рождение ребёнка
02.03.1851
Дочь: Латышева Евдокія
Мать ребёнка: Голубцова Настасья
Рождение ребёнка
26.08.1852
Дочь: Голубцова Наталья
Мать ребёнка: Голубцова Настасья
Рождение ребёнка
27.05.1855
Дочь: Голубцова Федосья
Мать ребёнка: Голубцова Настасья
Рождение ребёнка
06.10.1857
Сын: Голубцовъ Семенъ
Мать ребёнка: Голубцова Настасья
Рождение ребёнка
06.04.1860
Сын: Голубцовъ Василій
Мать ребёнка: Голубцова Настасья
Рождение ребёнка
10.01.1875
Сын: Голубцовъ Їоаннъ
Мать ребёнка: Голубцова Настасья
Смерть
01.05.1902
Причина смерти: отъ старческой слабости