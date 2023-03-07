Никифоров Федор Васильевич
Место рождения
Дата рождения16.02.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1889
Бракосочетание
10.10.1907
Рождение ребёнка
03.11.1908
Сын: Никифоров Константин Федорович
Мать ребёнка: Никифорова Таисия Куркина
Рождение ребёнка
07.04.1924
Сын: Никифоров Вов Василий Федорович
Мать ребёнка: Никифорова Анастасия Беспалова
Рождение ребёнка
13.12.1925
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Никифорова Анастасия Беспалова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно