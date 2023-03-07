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Никифоров Федор Васильевич

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

16.02.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1889

Отец: Никифоров Василий Максимович

Мать: Никифорова Анна Матвеевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
10.10.1907

Жена: Никифорова Таисия Куркина

Рождение ребёнка
03.11.1908

Сын: Никифоров Константин Федорович

Мать ребёнка: Никифорова Таисия Куркина

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.04.1924

Сын: Никифоров Вов Василий Федорович

Мать ребёнка: Никифорова Анастасия Беспалова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
13.12.1925

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Никифорова Анастасия Беспалова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова Анастасия Беспалова

Смерть
Неизвестно
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