Фирсова Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фирсова Ольга Николаевна

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Место рождения

Калужская обл., Бабынинский р-н, Высокое

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

1935 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Калужская обл., Бабынинский р-н, Высокое
Рождение ребёнка
1935

Сын: Фирсов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Фирсов Василий Александрович

д. Высокое, Бабыбнинского р-на, Калужской обл.
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фирсов Василий Александрович

Калужская обл., Бабынинский р-н, Высокое
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фирсов Василий Александрович

Смерть
Неизвестно
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