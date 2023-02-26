Фирсова Ольга Николаевна
Место рожденияКалужская обл., Бабынинский р-н, Высокое
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Калужская обл., Бабынинский р-н, Высокое
Рождение ребёнка
1935
Сын: Фирсов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Фирсов Василий Александрович
д. Высокое, Бабыбнинского р-на, Калужской обл.
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фирсов Василий Александрович
Калужская обл., Бабынинский р-н, Высокое
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно