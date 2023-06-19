Никифоров Александр Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Рождение ребёнка
1848
Сын: Никифоров Сергей Александрович
Мать ребёнка: Никифорова Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Никифоров Евграф Александрович
Мать ребёнка: Никифорова Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Никифоров Иван Александрович
Мать ребёнка: Никифорова Мария Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно