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Никифоров Александр Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Никифоров Данило Тимофеевич

Мать: Никифорова Дарья Ильинична

Рождение ребёнка
1848

Сын: Никифоров Сергей Александрович

Мать ребёнка: Никифорова Мария Афанасьевна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Никифоров Евграф Александрович

Мать ребёнка: Никифорова Мария Афанасьевна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Никифоров Иван Александрович

Мать ребёнка: Никифорова Мария Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова Мария Афанасьевна

Смерть
Неизвестно