Лемишенко Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛемишенко Анна Федоровна

Лемишенко Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

17.06.1886 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение
1850

Отец: Лемишенко Федор Климович

Мать: Лемишенко Анастасия Максимовна

Восприемник
08.09.1873 ст.
Хотень, Сумська область
Иван Михайлович Харченко
Восприемник
19.10.1883 ст.
Николаевка, Сумська область
Иван Лукьянович Коноваленко
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
17.06.1886 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от чахотки
Похороны
19.06.1886 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F96G-3?i=448&cc=3511744&cat=1008700
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close