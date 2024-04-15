Лемишенко Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти17.06.1886 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение
1850
Восприемник
08.09.1873 ст.
Хотень, Сумська область
Иван Михайлович Харченко
Восприемник
19.10.1883 ст.
Николаевка, Сумська область
Иван Лукьянович Коноваленко
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.06.1886 ст.
Причина смерти: от чахотки
Похороны
19.06.1886 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F96G-3?i=448&cc=3511744&cat=1008700