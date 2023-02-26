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Бурыкин Максим Михайлов

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Место рождения

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1830 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
13.11.1847

Жена: Бурыкина Ксения Данилова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1852

Дочь: Анна Максимова

Мать ребёнка: Бурыкина Ксения Данилова

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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