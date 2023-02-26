Бурыкин Максим Михайлов
Место рожденияд.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
До 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
13.11.1847
Жена: Бурыкина Ксения Данилова
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1852
Дочь: Анна Максимова
Мать ребёнка: Бурыкина Ксения Данилова
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно