- Зиновья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди- Зиновья Андреевна

- Зиновья Андреевна

avatar

Место рождения

поч. Якова Коновалова (Вятская округа, Спенцинский оброчный стан)

Дата рождения

Вычислено 1774 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1766 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1774 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Якова Коновалова (Вятская округа, Спенцинский оброчный стан)
Бракосочетание
Между 1792 и 1795

Муж: Лысов Сергей Ефимович

Бракосочетание
Между 1792 и 1795

Муж: Лысов Сергей Ефимович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close