- Зиновья Андреевна
Место рожденияпоч. Якова Коновалова (Вятская округа, Спенцинский оброчный стан)
Дата рожденияВычислено 1774 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1774 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Якова Коновалова (Вятская округа, Спенцинский оброчный стан)
Бракосочетание
Между 1792 и 1795
Бракосочетание
Между 1792 и 1795
Смерть
Неизвестно