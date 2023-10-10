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Мещанова Дарья Павловна

Место рождения

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

12.12.1890 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.11.1878 ст.

Сын: Чуфаров Михаил Семенович

Отец ребёнка: Чуфаров Семен Андреевич

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.12.1881 ст.

Дочь: Чуфарова Евгения Семеновна

Отец ребёнка: Чуфаров Семен Андреевич

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.11.1883 ст.

Дочь: Чуфарова Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Чуфаров Семен Андреевич

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.09.1884 ст.

Сын: Чуфаров Григорий Семенович

Отец ребёнка: Чуфаров Семен Андреевич

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.03.1887 ст.

Сын: Чуфаров Василий Семенович

Отец ребёнка: Чуфаров Семен Андреевич

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.10.1888 ст.

Дочь: Чуфарова Мария Семеновна

Отец ребёнка: Чуфаров Семен Андреевич

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.05.1890 ст.

Сын: Чуфаров Алексей Семенович

Отец ребёнка: Чуфаров Семен Андреевич

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чуфаров Семен Андреевич

Смерть
12.12.1890 ст.
Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
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