Мещанова Дарья Павловна
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смерти12.12.1890 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1878 ст.
Отец ребёнка: Чуфаров Семен Андреевич
Рождение ребёнка
12.12.1881 ст.
Дочь: Чуфарова Евгения Семеновна
Отец ребёнка: Чуфаров Семен Андреевич
Рождение ребёнка
06.11.1883 ст.
Дочь: Чуфарова Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Чуфаров Семен Андреевич
Рождение ребёнка
28.09.1884 ст.
Сын: Чуфаров Григорий Семенович
Отец ребёнка: Чуфаров Семен Андреевич
Рождение ребёнка
03.03.1887 ст.
Сын: Чуфаров Василий Семенович
Отец ребёнка: Чуфаров Семен Андреевич
Рождение ребёнка
21.10.1888 ст.
Дочь: Чуфарова Мария Семеновна
Отец ребёнка: Чуфаров Семен Андреевич
Рождение ребёнка
11.05.1890 ст.
Сын: Чуфаров Алексей Семенович
Отец ребёнка: Чуфаров Семен Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.12.1890 ст.