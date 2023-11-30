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Гапшин Григорий Андреевич

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

18.01.1828

Дата смерти

28.08.1869

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Крещение
18.01.1828
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Восприемники: Николай Михайлович Сорокин
Рождение
18.01.1828

Отец: Гапшин Андрей Анисимович

Мать: Гапшина Евдокия Степановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Гапшин-Антяков Иван Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.05.1850

Сын: Гапшин Илья Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
До 10.08.1850

Жена: Гапшина Евдокия Андреевна

Восприемник
05.02.1852
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Евдокия Григорьевна Немова
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Горская Христина Григорьевна

Мать ребёнка: Гапшина Евдокия Андреевна

Восприемник
26.02.1856
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Евдокия Васильевна Гребнева (Кузнецова-Лукьянова)
Восприемник
10.01.1859
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Иван Васильевич Кузнецов
Восприемник
10.03.1861
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Василий Васильевич Кузнецов
Восприемник
18.08.1861
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Наталья Никифоровна Калинина
Восприемник
31.10.1861
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Лукьян Дмитриевич Гапшин
Восприемник
04.03.1863
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Дарья Дмитриевна Гапшина
Восприемник
19.06.1863
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Прасковья Васильевна Кузнецова
Восприемник
19.10.1863
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Яков Никифорович Калинин
Рождение ребёнка
09.11.1863

Сын: Гапшин Кузьма Григорьевич

Мать ребёнка: Гапшина Евдокия Андреевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемник
22.04.1866
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Александра Никифоровна Калинина
Восприемник
07.05.1866
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Пелагея Дмитриевна Гапшина
Восприемник
17.06.1867
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Иван Дмитриевич Гапшин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
28.08.1869
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: нутряная боль
Похороны
30.08.1869
Тольятти, Тольятти, Самарская область
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