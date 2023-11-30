Гапшин Григорий Андреевич
Место рождения
Дата рождения18.01.1828
Дата смерти28.08.1869
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
18.01.1828
Восприемники: Николай Михайлович Сорокин
Рождение
18.01.1828
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Гапшин-Антяков Иван Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.05.1850
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
До 10.08.1850
Восприемник
05.02.1852
Евдокия Григорьевна Немова
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Горская Христина Григорьевна
Мать ребёнка: Гапшина Евдокия Андреевна
Восприемник
26.02.1856
Евдокия Васильевна Гребнева (Кузнецова-Лукьянова)
Восприемник
10.01.1859
Иван Васильевич Кузнецов
Восприемник
10.03.1861
Василий Васильевич Кузнецов
Восприемник
18.08.1861
Наталья Никифоровна Калинина
Восприемник
31.10.1861
Лукьян Дмитриевич Гапшин
Восприемник
04.03.1863
Дарья Дмитриевна Гапшина
Восприемник
19.06.1863
Прасковья Васильевна Кузнецова
Восприемник
19.10.1863
Яков Никифорович Калинин
Рождение ребёнка
09.11.1863
Сын: Гапшин Кузьма Григорьевич
Мать ребёнка: Гапшина Евдокия Андреевна
Восприемник
22.04.1866
Александра Никифоровна Калинина
Восприемник
07.05.1866
Пелагея Дмитриевна Гапшина
Восприемник
17.06.1867
Иван Дмитриевич Гапшин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.08.1869
Причина смерти: нутряная боль
Похороны
30.08.1869