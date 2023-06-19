Никита Богданович
Место рождения
Дата рожденияДо 1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Поручитель
06.02.1900 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь Пленка # 007569862 (стр 403) ГАПО Псков Ф. 39 О.22 Д.869 06.02.1900 Вилина крестьянин Иван Ефимович Чермы крестьянская дочь Стефанида Филипповна по жениху Чермы крестьянин Ва... Показать все
Смерть
Неизвестно