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Никита Богданович

Место рождения

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

До 1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Юхновщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Поручитель
06.02.1900 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь Пленка # 007569862 (стр 403) ГАПО Псков Ф. 39 О.22 Д.869 06.02.1900 Вилина крестьянин Иван Ефимович Чермы крестьянская дочь Стефанида Филипповна по жениху Чермы крестьянин Ва... Показать все
Смерть
Неизвестно