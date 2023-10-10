Комов Поликарп Семенов
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Комов Семен Григорьев
Мать: Комова Дарья Емельянова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Аксинья Карпова
Мать ребёнка: Комова Елизавета Алексеева
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Пелагея Карпова
Мать ребёнка: Комова Елизавета Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно