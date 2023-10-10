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Комов Поликарп Семенов

Место рождения

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Комов Семен Григорьев

Мать: Комова Дарья Емельянова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Аксинья Карпова

Мать ребёнка: Комова Елизавета Алексеева

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Пелагея Карпова

Мать ребёнка: Комова Елизавета Алексеева

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комова Елизавета Алексеева

Смерть
Неизвестно
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