Лупанова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смерти27.03.1872 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Горбатенко Мария Андреевна
Отец ребёнка: Лупанов Андрей Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никифорова Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Лупанов Андрей Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лупанов Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Лупанов Андрей Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.03.1872 ст.