Лупанова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лупанова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

27.03.1872 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Горбатенко Мария Андреевна

Отец ребёнка: Лупанов Андрей Игнатьевич

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никифорова Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Лупанов Андрей Игнатьевич

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лупанов Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Лупанов Андрей Игнатьевич

Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лупанов Андрей Игнатьевич

Смерть
27.03.1872 ст.
Отхожие-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд