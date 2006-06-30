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Ненадик Карина Дмитриевна
Ненадик Карина Дмитриевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.06.2006
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Ненадик Ольга
Дети
Не указаны
Добавил:
ОН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.2006
Отец: не указан
Мать:
Ненадик Ольга
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