Хютти Петр Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1817
Дата смерти13.08.1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1817
Отец: Хютти Георгий Паульевич
Бракосочетание
29.09.1836
Жена: Хютти София Томасовна
Рождение ребёнка
27.01.1842
Сын: Хютти Адам Петрович
Мать ребёнка: Хютти София Томасовна
Рождение ребёнка
05.07.1849
Сын: Хютти Абрам Петрович
Мать ребёнка: Хютти София Томасовна
Рождение ребёнка
08.02.1852
Дочь: Барндык Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Хютти София Томасовна
Смерть
13.08.1852