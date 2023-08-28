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Хютти Петр Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1817

Дата смерти

13.08.1852

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1817

Отец: Хютти Георгий Паульевич

Мать: Хютти Екатерина Андреевна

Бракосочетание
29.09.1836

Жена: Хютти София Томасовна

Рождение ребёнка
27.01.1842

Сын: Хютти Адам Петрович

Мать ребёнка: Хютти София Томасовна

Рождение ребёнка
05.07.1849

Сын: Хютти Абрам Петрович

Мать ребёнка: Хютти София Томасовна

Рождение ребёнка
08.02.1852

Дочь: Барндык Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Хютти София Томасовна

Смерть
13.08.1852
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