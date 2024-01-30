Юрченко (Курбатова) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрченко (Курбатова) Екатерина Васильевна

Место рождения

Малая Белозёрка

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.10.1905

Муж: Юрченко Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
22.09.1906

Сын: Юрченко Пётр Алексеевич

Отец ребёнка: Юрченко Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
21.10.1909

Дочь: (Юрченко) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Юрченко Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
10.06.1912

Сын: Юрченко Антон Алексеевич

Отец ребёнка: Юрченко Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
15.06.1916

Сын: Юрченко Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Юрченко Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
28.07.1918

Сын: Юрченко Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Юрченко Алексей Андреевич

Смерть
Неизвестно

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