Юрченко (Курбатова) Екатерина Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.10.1905
Рождение ребёнка
22.09.1906
Отец ребёнка: Юрченко Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
21.10.1909
Дочь: (Юрченко) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Юрченко Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
10.06.1912
Отец ребёнка: Юрченко Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
15.06.1916
Сын: Юрченко Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Юрченко Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
28.07.1918
Сын: Юрченко Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Юрченко Алексей Андреевич
Смерть
Неизвестно