Варзина (Кулепова) Марина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1866 ст.
Свидетели: по жениху - Тевигино - Стефан и Федор Кириллович Варзины по невесте - Раслово - Стефан и Федот Ивановичи Кулеповы https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#18
Рождение ребёнка
19.12.1866 ст.
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Варзин Василий Ефимович
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#14
Рождение ребёнка
04.09.1869 ст.
Отец ребёнка: Варзин Василий Ефимович
Вдова https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#105
Смерть
Неизвестно