Варзина (Кулепова) Марина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варзина (Кулепова) Марина Ивановна

Место рождения

Раслово, Леденгский район, Северный край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1843 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Раслово, Леденгский район, Северный край
Бракосочетание
23.01.1866 ст.

Муж: Варзин Василий Ефимович

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Свидетели: по жениху - Тевигино - Стефан и Федор Кириллович Варзины по невесте - Раслово - Стефан и Федот Ивановичи Кулеповы https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#18
Рождение ребёнка
19.12.1866 ст.

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Варзин Василий Ефимович

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#14
Рождение ребёнка
04.09.1869 ст.

Сын: Варзин Николай Ефимович

Отец ребёнка: Варзин Василий Ефимович

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Вдова https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#105
Смерть
Неизвестно
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