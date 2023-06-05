Кудрявцева Фекла Фокична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.03.1853
Сын: Кудрявцев Матвей Андреевич
Отец ребёнка: Кудрявцев Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
19.09.1855
Сын: Кудрявцов Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Кудрявцев Андрей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно