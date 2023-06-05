Кудрявцева Фекла Фокична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцева Фекла Фокична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1828 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.03.1853

Сын: Кудрявцев Матвей Андреевич

Отец ребёнка: Кудрявцев Андрей Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.09.1855

Сын: Кудрявцов Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Кудрявцев Андрей Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Андрей Андреевич

Смерть
Неизвестно