Новогородова (Минина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новогородова (Минина) Мария Ивановна

Место рождения

Бучнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бучнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Бучнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Новогородов Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Новогородов Яков Иванович

Бучнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
31.01.1901 ст.

Муж: Новогородов Яков Иванович

Фонд № 29. Оп.39 т. 2. Д. 559, Л.211об. | Для Якова Ивановича аэто второй брак.
Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Новогородова) Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Новогородов Яков Иванович

Бучнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Новогородов Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Новогородов Яков Иванович

Бучнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Новогородов Егор Яковлевич

Отец ребёнка: Новогородов Яков Иванович

Бучнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Новогородова) Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Новогородов Яков Иванович

Бучнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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