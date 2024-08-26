Новогородова (Минина) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1898
Сын: Новогородов Павел Яковлевич
Отец ребёнка: Новогородов Яков Иванович
Бракосочетание
31.01.1901 ст.
Фонд № 29. Оп.39 т. 2. Д. 559, Л.211об. | Для Якова Ивановича аэто второй брак.
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Новогородова) Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Новогородов Яков Иванович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Новогородов Андрей Яковлевич
Отец ребёнка: Новогородов Яков Иванович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Новогородов Егор Яковлевич
Отец ребёнка: Новогородов Яков Иванович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Новогородова) Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Новогородов Яков Иванович
Смерть
Неизвестно