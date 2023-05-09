Костылёва Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костылёва Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гладченко Сергей Геннадьевич

Мать: Гладченко Анна Константиновна

Рождение ребёнка
23.05.2017

Дочь: Костылёва Валерия Александровна

Отец ребёнка: Костылёв Александр Александрович

Рождение ребёнка
08.11.2022

Дочь: Костылёва Кира Александровна

Отец ребёнка: Костылёв Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костылёв Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан