Костылёва Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.05.2017
Дочь: Костылёва Валерия Александровна
Отец ребёнка: Костылёв Александр Александрович
Рождение ребёнка
08.11.2022
Дочь: Костылёва Кира Александровна
Отец ребёнка: Костылёв Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан