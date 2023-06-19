Филаретов Василий Петрович
Место рождения(33 года)
Дата рождения1869
ПолМужской
Жена
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Рождение
1869
Отец: Филаретов (впервые Фамил. Филаретова Указана 31 Янв. 1881г.) Петр Филаретович
(33 года)
Рождение ребёнка
26.04.1892
Дочь: Незаконно Рождённая Дочь Девица Александра От Рыбинского Мещанина Девицы Евдокии Галактионовой девица Александра
Мать ребёнка: Александра Васильевна
незаконно рождённая дочь девица Александра по крестному отцу Васильева удочеренная дядей Романово-Борисоглебского уезда Артемьевской волости
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Наталия
Мать ребёнка: Александра Васильевна
Рождение ребёнка
?.05.1897
Сын: Филаретов Иван
Мать ребёнка: Александра Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Васильевна