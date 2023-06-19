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Филаретов Василий Петрович

Место рождения

(33 года)

Дата рождения

1869

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Филаретов (впервые Фамил. Филаретова Указана 31 Янв. 1881г.) Петр Филаретович

Мать: Филаретова Марья Никитична

(33 года)
Рождение ребёнка
26.04.1892

Дочь: Незаконно Рождённая Дочь Девица Александра От Рыбинского Мещанина Девицы Евдокии Галактионовой девица Александра

Мать ребёнка: Александра Васильевна

незаконно рождённая дочь девица Александра по крестному отцу Васильева удочеренная дядей Романово-Борисоглебского уезда Артемьевской волости
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Наталия

Мать ребёнка: Александра Васильевна

Рождение ребёнка
?.05.1897

Сын: Филаретов Иван

Мать ребёнка: Александра Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Васильевна