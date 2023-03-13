Шонгинъ Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шонгинъ Алексей

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

12.03.1833

Пол

Мужской

Отец

1784 г.р.

Мать

1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1833

Отец: Шонгинъ Иванъ

Мать: Шонгина Матрена

Александровка
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