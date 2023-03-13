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Шонгинъ Алексей
Шонгинъ Алексей
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Место рождения
Александровка
Дата рождения
12.03.1833
Пол
Мужской
Отец
Шонгинъ Иванъ
1784 г.р.
Мать
Шонгина Матрена
1810 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1833
Отец:
Шонгинъ Иванъ
Мать:
Шонгина Матрена
Александровка
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