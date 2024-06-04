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Захаров Михаил Венедиктов

Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Захаров Венедикт Семенов

Мать: Захарова Анна

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Наталья Андреева

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Захаров Герасим Михайлов

Мать ребёнка: Захарова Наталья Андреева

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Захаров Василий Михайлов

Мать ребёнка: Захарова Наталья Андреева

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: (Захарова) Елена Михайлова

Мать ребёнка: Захарова Наталья Андреева

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: (Захарова) Анна Михайлова

Мать ребёнка: Захарова Наталья Андреева

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: (Захарова) Степанида Михайлова

Мать ребёнка: Захарова Наталья Андреева

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: (Захарова) Салманида Михайлова

Мать ребёнка: Захарова Наталья Андреева

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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