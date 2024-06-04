Захаров Михаил Венедиктов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: Захаров Венедикт Семенов
Мать: Захарова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1818
Мать ребёнка: Захарова Наталья Андреева
Рождение ребёнка
Около 1820
Мать ребёнка: Захарова Наталья Андреева
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: (Захарова) Елена Михайлова
Мать ребёнка: Захарова Наталья Андреева
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: (Захарова) Анна Михайлова
Мать ребёнка: Захарова Наталья Андреева
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: (Захарова) Степанида Михайлова
Мать ребёнка: Захарова Наталья Андреева
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: (Захарова) Салманида Михайлова
Мать ребёнка: Захарова Наталья Андреева
Смерть
После 1850