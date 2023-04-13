Луцкий Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1812
Сын: Луцкий Тимофей Дмитриевич
Мать ребёнка: Луцкая Евдокия
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Луцкая Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Луцкая Евдокия
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно