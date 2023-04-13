Луцкий Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луцкий Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1769 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1812

Сын: Луцкий Тимофей Дмитриевич

Мать ребёнка: Луцкая Евдокия

Рождение ребёнка
1815

Сын: Луцкий Никита Дмитриевич

Мать ребёнка: Луцкая Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луцкая Евдокия

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно