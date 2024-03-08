Далкова Людмила Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Далкова Людмила Назаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.41

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1905 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.41

Отец: не указан

Мать: Морозова Анна Яковлевна

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