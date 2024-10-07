Новгородова (Новгородова) Параскева Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
06.05.1873 ст.
Фонд № 29. Оп.25. Д. 63, Л.499об.
Рождение ребёнка
1875
Дочь: (Новогородова) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Новогородов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1879
Дочь: (Новогородова) Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Новогородов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1883
Дочь: (Новогородова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Новогородов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1886
Сын: Новогородов Александр Иванович
Отец ребёнка: Новогородов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1891
Дочь: (Новогородова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Новогородов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1893
Сын: Новогородов Захар Иванович
Отец ребёнка: Новогородов Иван Алексеевич
Смерть
Неизвестно