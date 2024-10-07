Новгородова (Новгородова) Параскева Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новгородова (Новгородова) Параскева Алексеевна

Место рождения

Пустыньга, Шенкурский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Пустыньга, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
Неизвестно
Бучнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
06.05.1873 ст.

Муж: Новогородов Иван Алексеевич

Фонд № 29. Оп.25. Д. 63, Л.499об.
Рождение ребёнка
1875

Дочь: (Новогородова) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Новогородов Иван Алексеевич

Бучнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: (Новогородова) Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Новогородов Иван Алексеевич

Бучнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: (Новогородова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Новогородов Иван Алексеевич

Бучнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Новогородов Александр Иванович

Отец ребёнка: Новогородов Иван Алексеевич

Бучнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: (Новогородова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Новогородов Иван Алексеевич

Бучнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Новогородов Захар Иванович

Отец ребёнка: Новогородов Иван Алексеевич

Бучнево, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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