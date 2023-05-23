Колотов Константин Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотов Константин Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Колотов Алексей Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно