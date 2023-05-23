Колотов Константин Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Колотов Алексей Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно