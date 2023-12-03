Клетушкин Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клетушкин Алексей

Место рождения

Оренбургская обл, с. Новоникольское, белозерский район

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Клетушкин Степан

Мать: Клетушкина Хавронья

Оренбургская обл, с. Новоникольское, белозерский район
Смерть
Неизвестно
Оренбургская обл, с. Новоникольское, белозерский район
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Оренбургская обл, с. Новоникольское, белозерский район
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