Федорченко Харитон Демьянович
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Агафия Харитоновна
Мать ребёнка: Федорченко Зиновия Игнатьевна
Рождение ребёнка
1797
Сын: Федорченко Косьма Харитонович
Мать ребёнка: Федорченко Зиновия Игнатьевна
Рождение ребёнка
1808
Сын: Федорченко Каленник Харитонович
Мать ребёнка: Федорченко Зиновия Игнатьевна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Федорченко Яков Харитонович
Мать ребёнка: Федорченко Зиновия Игнатьевна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Федорченко Федор Харитонович
Мать ребёнка: Федорченко Зиновия Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно