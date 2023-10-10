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Федорченко Харитон Демьянович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Федорченко Демьян Яковлевич

Мать: Федорченко Марина Григорьевна

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Агафия Харитоновна

Мать ребёнка: Федорченко Зиновия Игнатьевна

Рождение ребёнка
1797

Сын: Федорченко Косьма Харитонович

Мать ребёнка: Федорченко Зиновия Игнатьевна

Рождение ребёнка
1808

Сын: Федорченко Каленник Харитонович

Мать ребёнка: Федорченко Зиновия Игнатьевна

Рождение ребёнка
1811

Сын: Федорченко Яков Харитонович

Мать ребёнка: Федорченко Зиновия Игнатьевна

Рождение ребёнка
1814

Сын: Федорченко Федор Харитонович

Мать ребёнка: Федорченко Зиновия Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорченко Зиновия Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
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