Носков Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиПосле 18.03.1873
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: Носков Иван Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1866
Восприемник
12.06.1866
Агриппина Павловна Рябова (Носкова)
Рождение ребёнка
15.01.1870
Сын: Носков Иван Иванович
Мать ребёнка: Носкова Татьяна Антоновна
Рождение ребёнка
18.03.1873
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Носкова Татьяна Антоновна
Рождение ребёнка
18.03.1873
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Носкова Татьяна Антоновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 18.03.1873