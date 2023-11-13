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Носков Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

После 18.03.1873

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Носков Иван Григорьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1866

Жена: Носкова Татьяна Антоновна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Восприемник
12.06.1866
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Агриппина Павловна Рябова (Носкова)
Рождение ребёнка
15.01.1870

Сын: Носков Иван Иванович

Мать ребёнка: Носкова Татьяна Антоновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.03.1873

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Носкова Татьяна Антоновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.03.1873

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Носкова Татьяна Антоновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 18.03.1873
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