Ильинский Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльинский Сергей Николаевич

Ильинский Сергей Николаевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

01.06.1958

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1958

Отец: Ильинский Николай Николаевич

Мать: Ильинская (Соколова) Тамара Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
14.08.1981

Жена: Ильинская (Антонченко) Светлана Владимировна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
07.03.1982

Дочь: Ильинская Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Ильинская (Антонченко) Светлана Владимировна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
27.03.1988

Сын: Ильинский Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Ильинская (Антонченко) Светлана Владимировна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мы используем куки для улучшения работы сайта.