Ильинский Сергей Николаевич
Место рождения
Дата рождения01.06.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1958
Бракосочетание
14.08.1981
Рождение ребёнка
07.03.1982
Дочь: Ильинская Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Ильинская (Антонченко) Светлана Владимировна
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
27.03.1988
Сын: Ильинский Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Ильинская (Антонченко) Светлана Владимировна