Рубцова Пелагия Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1874 ст.
Сын: Рубцов (данилов) Александр Фомин
Отец ребёнка: Рубцов (данилов) Фома Михайлов
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
1874
Сын: Рубцов (данилов) Михаил Фомин
Отец ребёнка: Рубцов (данилов) Фома Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1875