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Рубцова Пелагия Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1875

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1874 ст.

Сын: Рубцов (данилов) Александр Фомин

Отец ребёнка: Рубцов (данилов) Фома Михайлов

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Рубцов (данилов) Михаил Фомин

Отец ребёнка: Рубцов (данилов) Фома Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рубцов (данилов) Фома Михайлов

Смерть
До 1875
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