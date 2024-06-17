Дайнеко (Ковалькова) Тамара Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ковальков Петр Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дайнеко Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дайнеко Антонина Григорьевна
Отец ребёнка: Дайнеко Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дайнеко Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Дайнеко Григорий
Рождение ребёнка
1962
Сын: Дайнеко Валентин Григорьевич
Отец ребёнка: Дайнеко Григорий