Дайнеко (Ковалькова) Тамара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дайнеко (Ковалькова) Тамара Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ковальков Петр Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дайнеко Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дайнеко Антонина Григорьевна

Отец ребёнка: Дайнеко Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дайнеко Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Дайнеко Григорий

Рождение ребёнка
1962

Сын: Дайнеко Валентин Григорьевич

Отец ребёнка: Дайнеко Григорий

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