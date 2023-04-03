Аграфена Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аграфена Никифорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Михей Корнилов

Отец ребёнка: Корнил Семёнов

Усть-река, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Меланья Корнилова

Отец ребёнка: Корнил Семёнов

Усть-река, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1844

Сын: Захар Корнилов

Отец ребёнка: Корнил Семёнов

Усть-река, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно
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