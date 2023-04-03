Аграфена Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Сын: Михей Корнилов
Отец ребёнка: Корнил Семёнов
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Меланья Корнилова
Отец ребёнка: Корнил Семёнов
Рождение ребёнка
1844
Сын: Захар Корнилов
Отец ребёнка: Корнил Семёнов
Смерть
Неизвестно