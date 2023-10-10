Нигородова (Целых) Акилина Хрисанфова
Место рождения
Дата рожденияДо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890
Отец: Целых Хрисанф Егоров
Мать: Целых Параскева Егорова
Рождение ребёнка
1910
Сын: Нигородов Алексей Григорьев
Отец ребёнка: Нигородов Григорий Яковлев
Рождение ребёнка
23.02.1914
Сын: Негородов (negorodov) Василий Григорьевич (Vasiliy Grigoryevich)
Отец ребёнка: Нигородов Григорий Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно