Нигородова (Целых) Акилина Хрисанфова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нигородова (Целых) Акилина Хрисанфова

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

До 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890

Отец: Целых Хрисанф Егоров

Мать: Целых Параскева Егорова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Нигородов Алексей Григорьев

Отец ребёнка: Нигородов Григорий Яковлев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.02.1914

Сын: Негородов (negorodov) Василий Григорьевич (Vasiliy Grigoryevich)

Отец ребёнка: Нигородов Григорий Яковлев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нигородов Григорий Яковлев

Смерть
Неизвестно
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