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Чирихин Иван Иванович

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Место рождения

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область

Дата рождения

07.01.1915

Дата смерти

15.01.1988

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1946 г.р.

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1915

Отец: Чирихин Иван

Мать: не указана

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чирихина Софья Васильевна

Рождение ребёнка
03.10.1946

Сын: Чирихин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Чирихина Софья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чирихина Софья Васильевна

Смерть
15.01.1988
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Похороны
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Инское кладбище г.Новосибирска
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