Чирихин Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения07.01.1915
Дата смерти15.01.1988
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1915
Отец: Чирихин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чирихина Софья Васильевна
Рождение ребёнка
03.10.1946
Сын: Чирихин Владимир Иванович
Мать ребёнка: Чирихина Софья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.01.1988
Похороны
Неизвестно
Инское кладбище г.Новосибирска