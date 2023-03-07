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Анна Ивановна

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Место рождения

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1812 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Авдотья Иванова

Отец ребёнка: Иван Семёнов

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Иван Семёнов

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Данила Иванов

Отец ребёнка: Иван Семёнов

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Парфён Иванов

Отец ребёнка: Иван Семёнов

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Варвара Иванова

Отец ребёнка: Иван Семёнов

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Семёнов

Смерть
Неизвестно
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