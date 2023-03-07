Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Авдотья Иванова
Отец ребёнка: Иван Семёнов
Рождение ребёнка
1841
Сын: Дмитрий Иванов
Отец ребёнка: Иван Семёнов
Рождение ребёнка
1845
Сын: Данила Иванов
Отец ребёнка: Иван Семёнов
Рождение ребёнка
1846
Сын: Парфён Иванов
Отец ребёнка: Иван Семёнов
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Варвара Иванова
Отец ребёнка: Иван Семёнов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Семёнов
Смерть
Неизвестно