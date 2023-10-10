Панова (Сединкина) Александра Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панова (Сединкина) Александра Петрова

Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
14.02.1813

Муж: Панов Кирилл Григорьев

Рождение ребёнка
19.01.1814

Дочь: Шаламова Ксения Кириллова

Отец ребёнка: Панов Кирилл Григорьев

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.09.1815

Дочь: Вера Кириллова

Отец ребёнка: Панов Кирилл Григорьев

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.04.1817

Сын: Панов Феодор Кириллов

Отец ребёнка: Панов Кирилл Григорьев

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.08.1818

Дочь: Евдокия Кириллова

Отец ребёнка: Панов Кирилл Григорьев

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.06.1820

Сын: Панов Петр Кириллов

Отец ребёнка: Панов Кирилл Григорьев

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.10.1821

Сын: Панов Евфимий Кириллов

Отец ребёнка: Панов Кирилл Григорьев

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.03.1828

Дочь: Матрона Кириллова

Отец ребёнка: Панов Кирилл Григорьев

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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