Панова (Сединкина) Александра Петрова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1813
Рождение ребёнка
19.01.1814
Дочь: Шаламова Ксения Кириллова
Отец ребёнка: Панов Кирилл Григорьев
Рождение ребёнка
17.09.1815
Дочь: Вера Кириллова
Отец ребёнка: Панов Кирилл Григорьев
Рождение ребёнка
20.04.1817
Отец ребёнка: Панов Кирилл Григорьев
Рождение ребёнка
05.08.1818
Дочь: Евдокия Кириллова
Отец ребёнка: Панов Кирилл Григорьев
Рождение ребёнка
28.06.1820
Сын: Панов Петр Кириллов
Отец ребёнка: Панов Кирилл Григорьев
Рождение ребёнка
13.10.1821
Отец ребёнка: Панов Кирилл Григорьев
Рождение ребёнка
24.03.1828
Дочь: Матрона Кириллова
Отец ребёнка: Панов Кирилл Григорьев
Смерть
Неизвестно