Науменко Роман Эдуардович 22.01.1971 — найти родственников по фамилии на Familio
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Науменко Роман Эдуардович

Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

22.01.1971

Дата смерти

09.11.2012

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1971

Отец: Науменко Эдуард Николаевич

Мать: Науменко Антонина Петровна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Науменко Марина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касторская Ольга Львовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1997

Сын: Науменко Кирилл Романович

Мать ребёнка: Науменко Марина Александровна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
18.04.2005

Дочь: Науменко Анастасия Романовна

Мать ребёнка: Касторская Ольга Львовна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
09.11.2012
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

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