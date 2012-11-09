Науменко Роман Эдуардович
Место рождения
Дата рождения22.01.1971
Дата смерти09.11.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1971
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Касторская Ольга Львовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1997
Сын: Науменко Кирилл Романович
Мать ребёнка: Науменко Марина Александровна
Рождение ребёнка
18.04.2005
Дочь: Науменко Анастасия Романовна
Мать ребёнка: Касторская Ольга Львовна
Смерть
09.11.2012