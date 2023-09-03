Быстрова (Проскурякова) Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быстрова (Проскурякова) Ирина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1966

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1966

Отец: Проскуряков Василий Игнатьевич

Мать: Дуруева Александра Васильевна

Рождение ребёнка
17.09.1988

Сын: Быстров Александр Васильевич

Отец ребёнка: Быстров Василий Николаевич

Выездное, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.09.1988

Сын: Быстров Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Быстров Василий Николаевич

Выездное, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.01.1997

Сын: Быстров Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Трутнев Владимир Петрович

Выездное, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
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