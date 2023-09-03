Быстрова (Проскурякова) Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1966
Рождение ребёнка
17.09.1988
Сын: Быстров Александр Васильевич
Отец ребёнка: Быстров Василий Николаевич
Рождение ребёнка
17.09.1988
Сын: Быстров Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Быстров Василий Николаевич
Рождение ребёнка
24.01.1997
Сын: Быстров Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Трутнев Владимир Петрович