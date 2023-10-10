Чистякова (Рышкова) Матрона Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистякова (Рышкова) Матрона Николаева

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Рышков Николай Тимофеев

Мать: Рышкова Дарья Федотова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
15.02.1818

Муж: Чистяков Яков Ефимов

Рождение ребёнка
26.07.1818

Дочь: Анна Яковлева

Отец ребёнка: Чистяков Яков Ефимов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.09.1819

Сын: Чистяков Иосиф Яковлев

Отец ребёнка: Чистяков Яков Ефимов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.09.1822

Сын: Чистяков Ананий Яковлев

Отец ребёнка: Чистяков Яков Ефимов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.03.1828

Дочь: Аскитрея Яковлева

Отец ребёнка: Чистяков Яков Ефимов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.04.1829

Дочь: Мария Яковлева

Отец ребёнка: Чистяков Яков Ефимов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.05.1832

Сын: Чистяков Никита Яковлев

Отец ребёнка: Чистяков Яков Ефимов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.02.1835

Дочь: Агафия Яковлева

Отец ребёнка: Чистяков Яков Ефимов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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