Чистякова (Рышкова) Матрона Николаева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: Рышков Николай Тимофеев
Мать: Рышкова Дарья Федотова
Бракосочетание
15.02.1818
Муж: Чистяков Яков Ефимов
Рождение ребёнка
26.07.1818
Дочь: Анна Яковлева
Отец ребёнка: Чистяков Яков Ефимов
Рождение ребёнка
09.09.1819
Отец ребёнка: Чистяков Яков Ефимов
Рождение ребёнка
29.09.1822
Отец ребёнка: Чистяков Яков Ефимов
Рождение ребёнка
30.03.1828
Дочь: Аскитрея Яковлева
Отец ребёнка: Чистяков Яков Ефимов
Рождение ребёнка
09.04.1829
Дочь: Мария Яковлева
Отец ребёнка: Чистяков Яков Ефимов
Рождение ребёнка
27.05.1832
Отец ребёнка: Чистяков Яков Ефимов
Рождение ребёнка
13.02.1835
Дочь: Агафия Яковлева
Отец ребёнка: Чистяков Яков Ефимов
Смерть
Неизвестно