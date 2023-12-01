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Коряков Валериан Александрович

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Место рождения

город Хабаровск

Дата рождения

09.07.1910

Дата смерти

18.03.1959

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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1950 г.р.

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1910

Отец: Коряков Александр Никитич

Мать: Корякова Мария Яковлевна

город Хабаровск
Рождение ребёнка
18.03.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корякова Мария Федотовна

Рождение ребёнка
25.01.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корякова Мария Федотовна

Рождение ребёнка
27.03.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корякова Мария Федотовна

Рождение ребёнка
25.07.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корякова Мария Федотовна

Рождение ребёнка
09.09.1950

Дочь: Виноградова Татьяна Валериановна

Мать ребёнка: Корякова Мария Федотовна

город Владивосток
Смерть
18.03.1959
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