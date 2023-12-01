Коряков Валериан Александрович
Место рождениягород Хабаровск
Дата рождения09.07.1910
Дата смерти18.03.1959
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1910
город Хабаровск
Рождение ребёнка
18.03.1937
Рождение ребёнка
25.01.1939
Рождение ребёнка
27.03.1943
Рождение ребёнка
25.07.1946
Рождение ребёнка
09.09.1950
Дочь: Виноградова Татьяна Валериановна
Мать ребёнка: Корякова Мария Федотовна
город Владивосток
Смерть
18.03.1959