Остроушко Феодосия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Остроушко Феодосия Ивановна

Место рождения

Озёрное

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1871

Дочь: Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Остроушко Иван Иванович

Рождение ребёнка
13.05.1880

Сын: Остроушко Герман Иванович

Отец ребёнка: Остроушко Иван Иванович

Рождение ребёнка
?.02.1885

Дочь: Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Остроушко Иван Иванович

Рождение ребёнка
19.12.1885

Дочь: Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Остроушко Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Остроушко Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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