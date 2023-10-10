Остроушко Феодосия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1871
Дочь: Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Остроушко Иван Иванович
Рождение ребёнка
13.05.1880
Сын: Остроушко Герман Иванович
Отец ребёнка: Остроушко Иван Иванович
Рождение ребёнка
?.02.1885
Дочь: Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Остроушко Иван Иванович
Рождение ребёнка
19.12.1885
Дочь: Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Остроушко Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно