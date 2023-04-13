Погребная Мария Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.04.1865
Дочь: Каух Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Погребной Сергей Иванович
Рождение ребёнка
28.10.1879
Сын: Погребной Кузьма Сергеевич
Отец ребёнка: Погребной Сергей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно