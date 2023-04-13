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Погребная Мария Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1865

Дочь: Каух Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Погребной Сергей Иванович

Рождение ребёнка
28.10.1879

Сын: Погребной Кузьма Сергеевич

Отец ребёнка: Погребной Сергей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Погребной Сергей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно