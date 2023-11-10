Шатилова (Птицына) Неонила Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Птицын Александр Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шатилов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шатилов Николай Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шатилов Александр Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдеева Анна Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шатилова Вера Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шатилова Лидия Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шатилова Софья Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно