Шатилова (Птицына) Неонила Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатилова (Птицына) Неонила Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Птицын Александр Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатилов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатилов Николай Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатилов Александр Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдеева Анна Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шатилова Вера Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шатилова Лидия Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шатилова Софья Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шатилов Василий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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