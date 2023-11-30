Птицын Александр Андреевич
Место рождения
Дата рождения22.11.1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1828
Отец: Птицын Андрей Егорович
Мать: Птицына Агафия Борисовна
Рождение ребёнка
1866 ст.
Сын: Птицын Пансофий Александрович
Мать ребёнка: Птицына Матрона Алексеевна
Нижнее Ольшаное, Должанский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Моравская Каллиста Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шатилова Неонила Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Птицын Амфилохий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно