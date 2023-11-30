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Птицын Александр Андреевич

Место рождения

Паюсово, Орловский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

22.11.1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1828

Отец: Птицын Андрей Егорович

Мать: Птицына Агафия Борисовна

Паюсово, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1866 ст.

Сын: Птицын Пансофий Александрович

Мать ребёнка: Птицына Матрона Алексеевна

Нижнее Ольшаное, Должанский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моравская Каллиста Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шатилова Неонила Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Птицын Амфилохий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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