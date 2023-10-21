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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1847
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Прасковья Михаилова
Отец ребёнка: Атланов? Михаил Ермолаев
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
01.11.1847
Отец ребёнка: Атланов? Михаил Ермолаев
Соболеково, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1847
Соболеково, Россия
Причина смерти: при родах или после них
Похороны
Неизвестно
Соболеково, Россия