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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1847

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Прасковья Михаилова

Отец ребёнка: Атланов? Михаил Ермолаев

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
01.11.1847

Сын: Атланов? Егор Михайлов

Отец ребёнка: Атланов? Михаил Ермолаев

Соболеково, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Атланов? Михаил Ермолаев

Смерть
1847
Соболеково, Россия
Причина смерти: при родах или после них
Похороны
Неизвестно
Соболеково, Россия
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