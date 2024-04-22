Куранова Степанида Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Бракосочетание
15.05.1896
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Пальгина Анна Макаровна
Отец ребёнка: Куранов Макар Емельянович
Рождение ребёнка
1901
Сын: Куранов Тимофей Макарович
Отец ребёнка: Куранов Макар Емельянович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Куранова Акулина Макаровна
Отец ребёнка: Куранов Макар Емельянович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Куранова Афимия Макаровна
Отец ребёнка: Куранов Макар Емельянович
Смерть
Неизвестно