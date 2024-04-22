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Куранова Степанида Яковлевна

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
15.05.1896

Муж: Куранов Макар Емельянович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Пальгина Анна Макаровна

Отец ребёнка: Куранов Макар Емельянович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Куранов Тимофей Макарович

Отец ребёнка: Куранов Макар Емельянович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Куранова Акулина Макаровна

Отец ребёнка: Куранов Макар Емельянович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Куранова Афимия Макаровна

Отец ребёнка: Куранов Макар Емельянович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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