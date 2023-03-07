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Дроздов Сергей

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1844

Сын: Дроздов Николай Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Дата - оценка, все факты из воспоминаний С.В.Дроздова "Жизнь и люди"
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самойлова Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

ЖиЛ: "дом.имя - тётя Таля"
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Славина Вера Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Муж - Константин Славин, присяжный поверенный, умер до 1902 года.Детей не было.Была набожной, каждое лето ездила на богомолье в разные монастыри
Работа или профессия
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
ЖиЛ: Табельщик на заводе
Смерть
Неизвестно
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