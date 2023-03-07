Дроздов Сергей
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Дроздов Николай Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Дата - оценка, все факты из воспоминаний С.В.Дроздова "Жизнь и люди"
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самойлова Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
ЖиЛ: "дом.имя - тётя Таля"
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Славина Вера Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Муж - Константин Славин, присяжный поверенный, умер до 1902 года.Детей не было.Была набожной, каждое лето ездила на богомолье в разные монастыри
Работа или профессия
Неизвестно
ЖиЛ: Табельщик на заводе
Смерть
Неизвестно